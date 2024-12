Hoje, “a data exata de aniversário da NAAM, conforme publicação em Diário da República”, no Espaço Cultural DINAAMO, é inaugurada uma exposição do historial da associação, apresentado um novo ‘website’ e dois livros.

No sábado, há “tainada à minhota”, seguida de um concerto com os suecos Mud Grief, Solar Corona, de Barcelos, e Martelo, do Porto.

É o 12.º concerto de 2024, mas faltam mais 13 eventos em 2025: “São 12 concertos por ano, um por mês. Provavelmente o vigésimo quinto de 2025 será realizado em janeiro de 2026 ou, então, na passagem de ano”, explicou à agência Lusa Ricardo Veiga que, com o irmão e um conterrâneo da vila do concelho de Viana do Castelo, criou o NAAM, em 1999.

O mote para as celebrações com 25 concertos em dois anos está relacionado com o número 25.

“Os 25 anos da NAAM e, em 2025, a 25.ª edição SWR Metalfest que vai decorrer entre 23 e 26 de abril”, adiantou.

O festival de metal que arrancou em 1998, na margem esquerda do rio Lima, conheceu algumas interrupções por causa da pandemia de COVID-19, mas “será sempre o menino da associação”.

“O festival sempre foi o nosso menino e sempre será a nossa referência. Colocámos a terra [vila de Barroselas] no panorama internacional com um evento de referência”, sublinhou, referindo-se a um festival que já levou a Barroselas nomes marcantes de vários subgéneros do punk e do metal como Discharge, Possessed, Immortal, Venom, Kreator, Napalm Death ou Bolt Thrower, entre muitos outros.

Ricardo Veiga explicou que a criação do Espaço Cultural DINAAMO, que começou a funcionar este ano, “era uma luta antiga” dos três fundadores da associação.

“Andámos muitos anos com a casa às costas, fizemos muitos concertos em Braga, no Porto, em Barcelos, e, finalmente arranjamos um local para todos os nossos eventos. É também a nossa área de trabalho, onde preparamos os materiais de decoração para o festival, onde nos organizamos”, adiantou.

Além do “espaço polivalente, onde há apresentações públicas, convívios e espetáculos”, o espaço tem “uma área de trabalho, de ateliês e oficinas de artes plásticas” e, nos próximos anos, a associação quer criar um estúdio.

“Os nossos planos para o futuro passam fazer do DINAAMO um espaço cultural de Barroselas, aberto ao público”, explicou Ricardo Veiga.

Nos 25 anos de existência da NAAM, Ricardo Veiga assinala “altos e baixos”, mas garante que o balanço “é mais positivo que negativo”.

“Arriscámos bastante, dedicámo-nos a estilos de música mais alternativos, procurámos fazer coisas diferentes e, por isso, às vezes também sofremos um pouco as amarguras das dificuldades que isso acarreta. Mas depois de 25 anos colocámos Barroselas no mapa com o SWR metalfest. Sentimos orgulho nisso”, referiu.

O SWR Barroselas Metalfest volta para a 25.ª edição entre 23 e 26 de abril do próximo ano, e já foram revelados os primeiros 20 nomes, entre os quais se incluem os norte-americanos Repulsion e os suecos Unleashed.

Por aquele festival do concelho de Viana do Castelo vão também passar os noruegueses Dødheimsgard e Ved Buens Ende, o escocês Hellripper, os franceses Merrimack, com destaque ainda para os portugueses Corpus Christii e Sacred Sin, entre outros.

Os passes para o festival do próximo ano já estão à venda, por 90 euros, num pacote que inclui t-shirt, copo e saco.