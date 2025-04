Num cartaz preenchido por bandas com décadas de existência no meio do metal, o Steel Warriors' Rebellion (SWR) Fest deste ano começa hoje com o habitual “dia 0”, de entrada gratuita, com a final da Metal Battle Portugal, com Namek, Humanart e Music in Low Frequencies, que vai dar ao grupo vencedor a oportunidade de atuar no Wacken Open Air, na Alemanha. A noite termina com Pitch Black e segue com Drunk on Drugs a partir da 01:30.

Na quinta-feira, o primeiro dia em pleno do evento vai contar com nomes internacionais que vão dos suecos Razorvoid aos italianos Golpe, passando por Gehennah e com destaque para a banda norte-americana Repulsed, autora de um clássico do ‘grindcore’ intitulado “Horrified”, de 1989.

Sexta-feira dá-se o palco aos noruegueses Aura Noir e Dodheimsgard, com o programa a incluir os alemães Gut e os portugueses Corpus Christii e Dokuga, entre muitos outros.

A Noruega continua a marcar presença no sábado com destaque para Ved Buens Ende (que partilha membros com Aura Noir e Dodheimsgard), os suecos Unleashed (uma das “quatro grandes” bandas do ‘death metal’ do seu país de origem) e os espanhóis Avulsed.

O Núcleo de Apoio às Artes Musicais (NAAM), que organiza o Metalfest de Barroselas, assinalou 25 anos em dezembro do ano passado, mas as comemorações prolongam-se até dezembro de 2025, com um concerto por mês.

“São 12 concertos por ano, um por mês. Provavelmente o vigésimo quinto de 2025 será realizado em janeiro de 2026 ou, então, na passagem de ano”, explicou, em dezembro, à agência Lusa Ricardo Veiga que, com o irmão e um conterrâneo da vila do concelho de Viana do Castelo, criou o NAAM, em 1999.

“O festival sempre foi o nosso menino e sempre será a nossa referência. Colocámos a terra [vila de Barroselas] no panorama internacional com um evento de referência”, sublinhou, referindo-se a um festival que já levou a Barroselas nomes marcantes de vários subgéneros do punk e do metal como Discharge, Possessed, Immortal, Venom, Kreator, Napalm Death ou Bolt Thrower, entre muitos outros.