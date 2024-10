“Para esta celebração lendária fizemos um apanhado de muita coisa boa que já passou por Barroselas, muitas novidades que nos têm enchido os ouvidos nos últimos tempos e alguns daqueles nomes que sempre sonhámos ter no nosso festival”, pode ler-se numa publicação no site do festival.

Por aquele festival do concelho de Viana do Castelo vão também passar os noruegueses Dødheimsgard e Ved Buens Ende, o escocês Hellripper, os franceses Merrimack, com destaque ainda para os portugueses Corpus Christii e Sacred Sin, entre outros.

Os passes para o festival do próximo ano já estão à venda, por 90 euros, num pacote que inclui t-shirt, copo e saco.