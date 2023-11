AURORA, a sensação norueguesa do pop alternativo, estreia-se no NOS Alive, no Palco Heineken, a 12 de julho de 2024, no mesmo dia de Dua Lipa e Larkin Poe.

Desde 2014 que a base de fãs global da artista tem vindo a crescer, cativando uma nova geração através das redes sociais e das digressões mundiais. "Criada cercada por florestas e montanhas perto de Bergen, na Noruega, Aurora Aksnes transformou a sua individualidade, independência e força de espírito em álbuns de platina, com mais de um milhão de vendas, 12,4 milhões de ouvintes mensais e 10 mil milhões de streams", frisa a organização em comunicado.

A artista pop multifacetada é admirada por muitos dos seus colegas, com Troye Sivan, Doja Cat, Katy Perry ou Shawn Mendes. Aos 12 anos, AURORA já tinha composto "Runaway", um dos maiores sucessos da sua carreira.

AURORA soma ainda uma nomeação aos Óscares, pela canção "Into the Unknown", com Idina Menzel, da banda sonora do filme "Frozen II".

Os bilhetes para o NOS Alive já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do festival.