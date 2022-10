Os Right Said Fred, conhecidos pelo êxito "I’m Too Sexy", podem ter conquistado um novo grupo de inimigos. Em declarações ao jornal The Sun, os músicos criticaram Beyoncé porque a artista usou parte do seu hit no tema "Alien Superstar".

Ao jornal, os britânico alegaram que não foram contactados pela artista norte-americana, sublinhando que a cantora deveria ter pedido autorização para usar o sample de "I’m Too Sexy". "Normalmente, os artistas falam connosco primeiro. Ela não, é uma pessoa muito arrogante", frisaram.

"De forma a utilizar a nossa melodia, precisam que nós o permitamos. Enviam-nos a maqueta e nós aprovamos", explicaram. Drake e Taylor Swift já usaram, no passado, canções do grupo e pediram autorização.

Os Right Said Fred avançaram ainda não pretendem seguir com o caso para tribunal: "Ela tem muito mais presença, mais poder e mais dinheiro".

Em resposta, a equipa de Beyoncé revela que todas as autorizações foram solicitadas: "Deram permissão ao uso [de "I’m Too Sexy"], e disseram publicamente que se sentiam gratos por marcarem presença no disco".