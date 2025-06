Depois dos concertos na Queima das Fitas do Porto (5 de maio) e no Enterro da Gata, em Braga (10 de maio), a banda Jovem Dionísio regressa a Portugal para se apresentar ao vivo no Musicbox, em Lisboa, no dia 8 de julho.

O quinteto de Curitiba, formado por Bernardo “Belni” Pasquali (voz), Rafael “Fufa” Mendes (guitarra), Gustavo “Gugo” Karam(baixo), Bernardo “Ber Hey” (teclado) e Gabriel “Mendão” Mendes (bateria) vai estrear-se na sala lisboeta e apresentar temas dos álbuns "Acorda Pedrinho" (2020) e "Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)" (2024).

"Após passarem por festivais como o Primavera Sound, o Rock in Rio Brasil e o Lollapalooza 2025, a Jovem Dionísio continua a mostrar porque são um dos nomes mais relevantes da nova geração da música lusófona: irreverentes, criativos e sempre com um pé no inesperado", destaca a Sons em Trânsito em comunicado.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.