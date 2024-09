Bernard Butler estreia-se em Portugal esta semana. Com uma carreira com mais de 20 anos, o guitarrista e compositor inglês vai subir ao ao palco do Cinema Charlot, em Setúbal, no dia 14 de setembro. Já a 17 de novembro, atua na Casa da Música, no Porto.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.

Para além dos seus trabalhos a solo e, claro, sendo um membro fundador dos Suede, Bernard Butler trabalhou como produtor e/ou compositor, fazendo discos para The Libertines, Tricky, James Morrison, Sophie Ellis-Bextor, ou Texas, entre outros.

O seu mais recente álbum, "Good Grief", já está disponível.

Dia: 14 de novembro 2024

Hora: 21h30

Local: Cinema Charlot (Setúbal)

Dia: 17 de novembro 2024

Hora: 21h30

Local: Casa da Música (Porto)