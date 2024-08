Os Bar Italia cancelaram o concerto no Vodafone Paredes de Coura. O concerto da banda indie emergente, originária de Londres, estava marcado para esta quarta-feira, dia 14 de agosto.

A informação foi confirmada em comunicado pela organização: "É com imensa tristeza que comunicamos que o concerto dos Bar Italia agendado para o dia de hoje foi cancelado".

Na nota partilhada nas redes sociais, o Vodafone Paredes de Coura adianta que um dos músicos do grupo está internado. "Apesar de todo o esforço e de já se encontrarem em Portugal, um dos membros da banda está internado numa unidade hospitalar no Porto", adianta a promotora.

"Por este motivos, tivemos que fazer actualizações nos horários. Os Glass Beams passam do Palco Yorn para o Palco Vodafone às 19:40. Os 800 Gondomar substituem essa actuação no Palco Yorn às 22:40", explica a organização do festival.

Os Bar Italia são uma banda de Londres, conhecida pela fusãoe indie rock, post-punk e dream pop. "Com melodias melancólicas e letras introspectivas, as suas músicas evocam uma sensação de nostalgia e profundidade emocional", pode ler-se no site do Vodafone Paredes de Coura.