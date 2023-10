Bárbara Tinoco pisou pela primeira vez o palco do "The Voice Portugal" há cinco anos - veja aqui. A artista não conseguiu conquistar os mentores na sua "Prova Cega", mas a participação no programa de talentos da RTP1 marcou o início da sua carreira.

"Ontem por coincidência fez exatamente cinco anos que a minha 'Prova Cega' estreou na televisão", lembrou a cantora nas redes sociais depois da cerimónia dos Globos de Ouro da SIC.

Paa a gala de entrega de prémios, a artista levou uma capa com fotografias dos fãs. "Esta capa é uma homenagem aos meus fãs. Estas fotografias são fotografias que eu tirei com eles durante os autógrafos no final dos concertos do Campo Pequeno e no Super Bock Arena. No total foram nove horas de autógrafos nestes três concertos", explicou.

"Obrigada aos meus fãs que são fogo de artifício/ Que fizeram do meu fim, o meu início/ Que trataram esta canção como um vício", escreveu Bárbara Tinoco. "Porque se cinco anos depois fomos nomeados para canção do ano é tudo graças a vocês", rematou.