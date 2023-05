O Festival Eurovisão da Canção, que está a decorrer em Liverpool, no Reino Unido, conta com 37 países em competição, mas apenas 26 canções chegaram à Grande Final deste sábado, 13 de maio.

Depois de se apurar na primeira semifinal, Mimicat irá representar as cores de Portugal com “Ai Coração”. A artista portuguesa será a segunda a subir ao palco da Liverpool Arena.

50% da votação será decidida hoje pelo público. Os restantes 50% foram decididos esta sexta-feira, 12 de maio, num ensaio geral especificamente para esse propósito.

Ouça todas as canções finalistas:

Este ano, avizinha-se uma batalha dos nórdicos pelo troféu de cristal. A sueca Loreen figura de momento com 52% de hipóteses de vitória, segundo o agregado de várias casas de apostas. Apenas o rapper finlandês Käärijä se mostra como uma feroz competição, com 22% de probabilidades de vitória.

Ucrânia, Israel e Noruega fecham o Top 5 de preferências dos apostadores, todos com hipóteses de vitória abaixo dos 10%.

AS HIPÓTESES DE PORTUGAL

Portugal apresenta-se de momento como 24º favorito à vitória do Festival, com apenas Lituânia e Albânia pior posicionadas, segundo os apostadores.

Ontem, 12 de maio, no ensaio geral que contou com a votação do jurado, Mimicat teve uma atuação estrondosa, tendo tido um dos maiores aplausos da noite dentro da arena. Muito carisma e uma performance vocal impecável permitem sonhar com um resultado acima das expectativas.

Veja o vídeo da atuação de Mimicat na primeira semifinal:

VEJA AQUI O VÍDEO COMPLETO.

Oranie Abbes, jornalista francesa, não tem dúvidas: “É uma artista no sentido mais puro da palavra. Sem espinhas ou encenação complexa. É a sua energia e carisma que transportam o público para o seu mundo cabaret”.

As opiniões positivas sobre a nossa representante são variadas. “Destaca-se das restantes canções de uma maneira muito única. Apesar de não ser candidata à vitória, penso que as casas de apostas têm Portugal muito subvalorizado. A minha aposta será um resultado a meio da tabela”, opina Torbjörn Ek, famoso jornalista sueco.

“Infelizmente para Portugal, a competição este ano é feroz. Provavelmente [Portugal] irá terminar a meio da tabela.”, diz Melanie Otto, jornalista holandesa. Da mesma opinião é o jornalista britânico Sean Tarbuck: “Mimicat irradia carisma e a arena está do seu lado. Um resultado perto do 15º posto está dentro das possibilidades”.

Matt Friedrichs, jornalista americano e fundador do site de fãs ESCUnited é da opinião que Mimicat comanda a atenção do espectador. “Penso que o televoto irá responder melhor à canção do que o jurado profissional”.