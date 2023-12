O BBC "Sound of..." é já uma tradição: no final do ano, a BBC Radio 1 partilha uma lista dos 10 novos artistas que prometem dar que falar nos 12 meses seguintes.

Ayra Starr ,Caity Baser, CMAT, Elmiene, Kenya Grace, The Last Dinner Party, Olivia Dean, Peggy Gou, Sekou e Tyla oram os artistas escolhidos pelo painel de 140 profissionais da indústria da música e que integram a lista BBC Sound of 2024.

Olivia Rodrigo, Declan McKenna, Chase & Status ou Mahalia fizeram parte do júri.

Em janeiro, a BBC Radio One irá revelar o top cinco dos artistas mais promissores de 2024. Já no dia 5 de janeiro, a rádio britânica revela o vencedor.

BBC Sound of 2024: