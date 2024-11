Benjamin Clementine, que atua em 4 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, é a primeira confirmação da edição de 2025 do festival.

Os bilhetes, cujos preços variam entre os 30 e os 60 euros, estarão à venda a partir das 10:00 de segunda-feira no 'site' oficial do festival Ageas CoolJazz, de acordo com a promotora, num comunicado hoje divulgado.

Benjamin Clementine já atuou várias vezes em Portugal, a mais recente das quais em julho deste ano no festival Alive, em Oeiras.

Músico autodidata, Benjamin Clementine estreou-se em Portugal no verão de 2015, ano em que editou o primeiro álbum, que inclui temas como “Condolence”, “London” e “Némesis”.

Seguiram-se “I Tell a Fly”, editado em 2017 e “And I Have Been”, de 2023.

Na adolescência, o músico viveu em Paris – tendo chegado a dormir na rua -, até ter sido descoberto por uma pessoa ligada à música. Em 2013 editou o EP “Cornerstone”, seguido, em 2014, do EP “Glorious You”.

Num espetáculo em Lisboa, em 2018, contou com uma formação de cordas com músicos da cidade (Juan Maggiorani, Maria da Rocha, Bruno Silva e João Hasselberg) e fez um dueto ao piano com a fadista Ana Moura, que apelidou de “a mais autêntica”, no tema “I won’t complain”.

O festival CoolJazz acontece ao longo do mês de julho, no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona, e tem quatro concertos por noite. Começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e o cabeça de cartaz e termina com as Late Nights.

Este ano, foram cabeças de cartaz no CoolJazz músicos e bandas como Air, Diana Krall, Chaka Khan e Jamie Cullum.