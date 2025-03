No ano passado, Benson Boone foi um dos convidados da "The Eras Tour", de Taylor Swift. O artista abriu o concerto da norte-americana no Estádio de Wembley, em Londres.

Em entrevista à Rolling Stone, o cantor revelou que é um grande fã da estrela pop, mas nem foi assim. "Nem sabia muito sobre ela (...) A equipa dela entrou em contacto e eu, literalmente, quase me borrei todo. Não conseguia acreditar. Foi uma loucura, por isso comecei a ouvir mais a sua música. Não queria ir para aquele concerto sem saber nada", contou à revista.

Depois da pesquisa intensa e dos concertos, Benson Boone tornou-se 'swiftie'."Ela é uma artista inacreditável e tem um mundo incrível construído à sua volta que não tem comparação. É incrível ver a grandiosidade do seu espetáculo, com inúmeras peças em movimento nos bastidores que ninguém conhece. Ela é única. Uma pessoa verdadeiramente genuína. Tive o privilégio de falar com ela durante algum tempo, e é tão simpática", destacou o artista.

"E ela mencionou-me no palco, algo que não precisava de fazer. Isso mudou completamente a minha perspetiva sobre muitas coisas que quero levar para a minha própria carreira. A forma como trato as pessoas e a minha equipa, vendo a forma como ela trata os outros. Há muitas pessoas que não gostam da Taylor Swift. Cada um tem direito à sua opinião, mas se tens algo contra ela e nem sequer a conheces, acho que isso não é justo", frisou o cantor.

Benson Boone é um dos protagonistas da edição de 2025 do NOS Alive. O músico atua no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 10 de julho.