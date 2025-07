Depois de conquistar o público português com uma atuação enérgica no NOS Alive 2025, Benson Boone voltou a surpreender, desta vez na Suíça. O cantor norte-americano encerrou o concerto no Montreux Jazz Festival com um momento que se tornou viral: atirou-se para o Lago Léman logo após o final do espetáculo.

O momento foi gravado pelo festival e rapidamente partilhado nas redes sociais. O vídeo oficial, publicado pela conta do Montreux Jazz Festival, tornou-se viral em apenas dias, acumulando milhares de visualizações.

"Salto mortal para o lago para terminar a noite? O Benson Boone fez isso. Selvagem, inesperado, icónico", escreveu a organização nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Veja as fotos: