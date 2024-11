Podem estar a chegar boas notícias para os fãs de Beyoncé. Esta quarta-feira, dia 27 de novembro ganhou destaque nas redes sociais, um novo vídeo promocional da United Airlines com imagens da digressão da artista e com referência a Lisboa. O teaser foi originalmente publicado no Youtube há um mês.

"Já a vimos antes, mas nunca em Lisboa", destaca o anúncio. "Porque quando ela vai em digressão, tu tens de ir", acrescenta a companhia área, mostrando imagens dos concertos de Beyoncé.

Mas, para já, não há qualquer confirmação da equipa da artista ou das promotoras nacionais.

A cantora norte-americana atuou pela última vez em Portugal em 2014, tendo esgotado três concerto no MEO Arena, em Lisboa.

Veja o vídeo: