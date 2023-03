Ainda há poucos dias, Bispo tinha colocado um ponto final a um ano e meio de silêncio com o single "Pontos Finais", mas as surpresas não se ficaram por aqui. Esta sexta-feira, dia 24 de março,, o rapper apresenta o segundo tema do seu regresso.

"Planeta" conta com a participação especial de Bárbara Tinoco e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo a Universal Music, "Planeta" é "uma bela balada que fica imediatamente na nossa mente após a primeira audição": "Esta canção é toda sobre o poder do amor, o poder de nos levar para outro planeta e esquecer tudo à nossa volta, numa viagem sem fim de saber tudo sobre a pessoa que amamos".

"Planeta" é o segundo single de Bispo distribuído pela Virgin Music Portugal.