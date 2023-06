Depois de quatro dias e dezenas de concertos, como dizer ‘adeus’ a um festival e voltar à rotina e ao mundo? É sempre uma missão difícil escolher os cabeças de cartaz para fechar uma edição, mas o Primavera Sound Porto acertou: os Blur foram os escolhidos para o último concerto de 2023 no Palco Porto e deram tudo o que os fãs esperavam e muito mais.

Poucos minutos antes da uma da manhã, os inebriantes músicos britânicos subiram ao palco principal do festival. A multidão que os aguardava fez-se ouvir de imediato e o clima de loucura instalou-se assim que soaram os primeiros acordes de "St. Charles Square", single de avanço do próximo álbum do grupo de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree.

O alinhamento seguiu com "There's No Other Way" e, logo depois, a mais uma explosão de energia com "Popscene".

Se o público estava em modo "solta-te, liberta-te", Damon Albarn também mostrou toda a sua garra em palco, saltando para junto da multidão logo no arranque do concerto - o músico foi um verdadeiro mestre de cerimónias e não se cansou de agradecer ao público que esperou até ao início da madrugada para celebrar com os Blur.

O guitarrista Graham Coxon também brilhou em palco com o seu som certeiro. Em temas como "'There's no other way" ou "Tracey Jacks", o músico roubou protagonismo e mereceu ovações.

"Beetlebum", "Trimm Trabb", "Villa Rosie", "End of a Century", "Coffee & TV, "Country House" também não ficaram de fora do alinhamento e foram as apostas para a primeira parte do concerto que se iria prolongar pela madrugada.

créditos: DIOGO ALMEIDA

A meio do concerto chegou "Parklife", garantido um momento de comunhão perfeita entre banda e público. Copos voaram, houve saltos frenéticos, gritaria e tudo o que o rock pede. Ainda faltava uma mão cheia de canções e ninguém queria ir para casa.

"To the End" abriu caminho para o momento alto da noite. Bastaram uns segundos de “Girls and Boys” para a multidão reagir em êxtase total e nenhuma alma ficou parada. Foi dançar sem parar, emoção e celebração coletiva - é este o poder da música.

Sem tempo para respirar, os Blur entregaram "Song 2" e a euforia repetiu-se e multiplicou-se.

Alegria, suor e muita adrenalina para a reta final, com a banda a apostar em "This Is a Low", "Tender", "The Narcissist" e "The Universal".

créditos: DIOGO ALMEIDA

Durante quase duas horas, os Blur foram os melhores amigos do público do Primavera Sound Porto. As décadas passaram, mas os britânicos continuam com toda a força e prontos para liderar multidões.

Em 2024, o Primavera Sound Porto volta a ter três dias – 7, 8 e 9 de junho –, passando a acontecer, pela primeira vez num domingo, aproveitando o facto de em 2024 o feriado do 10 de junho calhar numa segunda-feira, desvendou José Barreiro, em declarações à Lusa.

SETLIST BLUR: