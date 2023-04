O North Festival anunciou esta terça-feira, dia 4 de abril, 10 novos nomes para a edição de 2023. Os Bomba Estéreo são a segunda grande confirmação para 26 de maio, o primeiro dia do evento.

Além da banda colombiana, o arranque do festival vai contar com os The Chemical Brother. A organização confirmou ainda que, no dia 26 de maio, os Trabalhadores do Comércio, The Legendary Tigerman, Djeff, King Kami e Progressiv vão subir ao palco na Alfândega do Porto.

Já Nininho Vaz Maia é a mais recente confirmação para sábado, 27 de maio. No mesmo dia, Batalá promete pôr toda a gente a dançar com os seus ritmos de percussão de samba reggae. No final da noite, o clubbing recebe Switchdance e a dupla Rich & Mendes.

"Com o anúncio destes 10 novos nomes, o North Festival continua a montar um line-up totalmente transversal e eclético", frisa a organização.

O North Festival decorre nos dias 26, 27 e 28 de maio na Alfândega do Porto. Os bilhetes para a edição de 2023 encontram-se à venda online - Bol e Ticketmaster - e nas lojas físicas.

VEJA O CARTAZ: