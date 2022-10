O evento vai decorrer em dois palcos na Fábrica da Musa, em Marvila, e resulta de um convite da Womex Lisboa.

Em comunicado da Arruada, Branko explica que quis fazer um evento mais abrangente do que fez com o "Enchufada na Zona", entre 2017 e 2019.

"Selecionei uma pequena mostra do que de melhor se faz no género da eletrónica global em Lisboa e que, na minha opinião, irá certamente moldar o futuro da música de Lisboa para no mundo", afirmou.

A Womex é um dos maiores eventos internacionais de divulgação de músicas do mundo e acontecerá em Lisboa de 19 a 23 deste mês.

Em Lisboa são esperados mais de 2.500 profissionais da indústria musical, entre programadores, promotores, agentes, à procura de artistas para programar salas de espetáculos para os próximos anos.