O Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovou esta terça-feira, dia 30 de julho, o projeto de lei de criação do Dia Nacional do Funk. A partir de agora, o género musical será celebrado anualmente no dia 12 de julho.

A novidade foi anunciada nas redes sociais por Lula da Silva e pelo Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha-

"Um reconhecimento mais do que merecido para uma cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo. Hoje, ganhamos medalha com nossas ginastas em Paris e o funk estava presente. O funk é muito mais do que um género musical; é uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades. O funk é voz, é identidade, é resistência", frisou o presidente brasileira.

Para o Ministro das Relações Institucionais é "um reconhecimento do Estado Brasileiro para este movimento que gera valorização nacional".