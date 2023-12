Ana Clara Benevides Machado (23 anos), morreu durante arranque do primeiro concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro, a 17 de novembro, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

De acordo com as informações partilhadas pelas autoridades locais, a morte da jovem foi causada por exaustão pelo calor. Ana Clara Benevides Machado ainda foi transferida para o Hospital Salgado Filho, depois de ser assistida por um médico no estádio, mas acabou por não sobreviver.

Durante o concerto, a sensação térmica no estádio era de cerca de 60 graus. De acordo com os registos da equipa de bombeiros, foram registados mais de mil desmaios durante o concerto.

No relatório publicado esta quarta-feira, dia 27 de dezembro, a polícia explica que a jovem sofreu exaustão pelo calor, o que causou problemas cardiovasculares e respiratórios. "Hemorragia alveolar e congestão poli visceral causadas por exposição difusa ao calor", pode ler-se no documento.

"Representantes da empresa serão chamados para prestar esclarecimentos após este relatório", adiantaram as autoridades. No Brasil, os concertos de Taylor Swift foram organizados pela promotora T4F.