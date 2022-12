Em comunicado, a promotora Amazing Events indicou que os Sepultura vão apresentar “uma ‘setlist’ de luxo, num concerto que integra os maiores êxitos da sua carreira”.

Os Sepultura são compostos pelo norte-americano Derrick Green na voz e pelos brasileiros Andreas Kisser, na guitarra, Eloy Casagrande, na bateria, e Paulo Jr., no baixo, sendo este último o único membro fundador que ainda permanece no grupo (Kisser integra a banda desde o disco “Schizophrenia”, de 1987).

O mais recente disco de originais da banda, que é presença recorrente em palcos portugueses, data de fevereiro de 2020, intitulado “Quadra”. Em 2021, lançaram “SepulQuarta”, fruto de colaborações com outros músicos criadas durante a pandemia.

A última visita da banda a Portugal aconteceu no mês passado, no Hard Club, no Porto.

Os Sepultura juntam-se, assim, a um cartaz que já inclui o norte-americano Midnight, os australianos Be’lakor, os portugueses Corpus Christii (em estreia no festival) e os também nacionais Glasya.

Os passes para o evento já estão à venda, por um custo de 85 euros mais taxas.