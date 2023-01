Um ano depois dos Brit Awards, os prémios mais importantes da música britânica, terem terminado com as categorias de género, a categoria Artista do Ano da edição de 2023 é dominada por artistas masculinos, com Central Cee, Fred Again, George Ezra, Harry Styles e Stormzy nomeados.

Harry Styles e os estreantes Wet Leg estão na frente da corrida, com quatro nomeações cada. A dupla indie e o cantor britânico vão disputar o galardão de Álbum do Ano com os 1975, Stormzy e o produtor Fred Again.

Além dos Wet Leg, Nova Twins, Bad Boy Chiller Crew, Eliza Rose, LF System, Kim Petras, Blackpink, Fireboy DML, Gayle, Jack Harlow, Lost Frequencies e Bonobo estão pela primeira vez nomeados aos prémios britânicos.

Na categoria internacional de Artista do Ano, a disputa é entre Beyoncé, Burna Boy, Kendrick Lamar, Lizzo e Taylor Swift.

NOMEADOS:

ÁLBUM DO ANO

The 1975 – Being Funny in a Foreign Language

Wet Leg – Wet Leg

Harry Styles – Harry’s House

Stormzy – This Is What I Mean

Fred Again – Actual Life 3

ARTISTA DO ANO

Central Cee

Fred Again

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

GRUPO DO ANO

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

MELHOR NOVO ARTISTA

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

CANÇÃO DO ANO

Aitch/Ashanti – Baby

Cat Burns – Go

Dave – Starlight

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas

Eliza Rose/Interplanetary Criminal – BOTA

George Ezra – Green Green Grass

Harry Styles – As It Was

Lewis Capaldi – Forget Me

LF System – Afraid to Feel

Sam Smith and Kim Petras – Unholy

ARTISTA INTERNACIONAL DO ANO

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

GRUPO INTERNACIONAL DO ANO

Blackpink

Drake and 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines DC

Gabriels

CANÇÃO INTERNACIONAL DO ANO

Beyoncé – Break My Soul

David Guetta and Bebe Rexha – I’m Good

Fireboy DML and Ed Sheeran – Peru

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero and Stephanie Beatriz – We Don’t Talk About Bruno

Gayle – ABCDEFU

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Lost Frequencies/Calum Scott – Where Are You Now

OneRepublic – I Ain’t Worried

Taylor Swift – Anti-Hero