O Festival Authentica anunciou esta terça-feira, dia 5 de setembro, os últimos artistas que fazem parte da programação do evento, no Altice Forum Braga, nos dias 8 e 9 de dezembro.

Calum Scott, Kevin O Chris, Tom Grennan são as mais recentes confirmações para o Palco Authentica, juntando-se a nomes já anunciados, como Jason Derulo e James Arthur. "O cartaz promete música contagiante e ritmos cativantes, garantindo uma experiência de festival verdadeiramente única e memorável", frisa a organização.

No dia 8 de dezembro, Kevin O Chris promete aquecer o recinto do Palco Authentica. Com uma coleção de êxitos de funk, incluindo temas como "Tá OK", "Papin" e "Ela É Do Tipo", que somam mais de 217 milhões de reproduções no Spotify, o cantor brasileiro é uma das novas estrelas da música brasileira.

No mesmo dia, Tom Grennan estreia-se em Portugal. O antigo futebolista conta com os sucessos “How Does It Feel”, “Not Over Yet”, “Remind Me” e “Little Bit of Love”.

No segundo dia de festival, Calum Scott vai subir ao Palco Authentica. Cantor e compositor inglês é conhecido por temas como “Dancing On My Own” e “You Are The Reason”. No início do ano, o artista esgotou o Capitólio, em Lisboa, e o Hard Club, no Porto.

No Palco Urban, juntam-se a Lon3r Johny e Kappa Jotta, os artistas Orochi e Cripta.

Para além destas confirmações, a organização anuncia uma alteração no alinhamento do programa. A atuação do DJ Kura, inicialmente agendada para o dia 8, transita para o dia 9 de dezembro.

"Com o cartaz fechado, e uma variedade de géneros musicais, que vão desde o pop ao hip hop, do rock à música electrónica, o maior festival indoor do país, promete com esta 2ª edição proporcionar uma experiência inesquecível, transformando o inverno numa época vibrante e calorosa", destaca a organização.

BILHETES

Passe Geral (8 e 9 de dezembro) - 77 euros

Bilhete Diário (8 de dezembro) - 47 euros

Bilhete Diário (9 de dezembro) - 47 euros

Bilhete Diário VIP* (8 de dezembro) - 152 euros

Bilhete Diário VIP* (9 de dezembro) - 152 euros

Passe Geral VIP* (8 e 9 de dezembro) - 282 euros

*Bilhete VIP inclui:

- Entrada exclusiva no festival

- Acesso à zona VIP do Festival

- Bar aberto na Zona VIP do Palco Authentica

- Kit Surpresa

Mobilidade reduzida: geral@festivalauthentica.com (entrada na zona de mobilidade limitada à lotação do espaço, com pré-reserva obrigatória por espetáculo).

Cartaz 2ª edição Festival Authentica:

8 de Dezembro - sexta-feira

Palco Authentica

- Jason Derulo

- Tom Grennan

- Kevin O Chris

- Calema

- Nuno Luz

Palco Urban

- Xamã

- T-Rex

- Mizzy Miles

- Catarina Filipe

9 de Dezembro - sábado

Palco Authentica

- James Arthur

- Calum Scott

- Xutos & Pontapés

- Kura

- Wilson Honrado

Palco Urban

- Orochi

- Lon3r Johny

- Kappa Jotta

- Cripta