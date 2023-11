Camané, Maria João, Soundwalk Collective & Patti Smith e Il Giardino Armonico são alguns dos nomes que se apresentam no primeiro festival Belém Soundcheck, marcado para março de 2024 no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O festival, hoje apresentado, será bienal e vai decorrer de 21 a 24 de março, com uma identidade programática assente “na multiplicidade de universos musicais, que vão do fado à música erudita, do jazz à eletrónica, das músicas do mundo às sonoridades exploratórias”, como refere a nota de imprensa.

O Belém Soundcheck já tinha sido anunciado em junho passado pela fundação CCB, como uma das novidades para a nova temporada.

Na altura, Delfim Sardo, da administração do CCB, disse aos jornalistas que o Belém Soundcheck pretende reunir “o melhor da música nacional e internacional” e que o festival iria coincidir com a inauguração de uma exposição de Patti Smith, a 22 de março no CCB.

Segundo o cartaz hoje anunciado, Camané apresentará o concerto “Inquietação”, centrado no repertório do músico e compositor José Mário Branco, a quem presta homenagem, e a cantora Maria João protagonizará “Songs for Shakespeare”, um concerto imaginado com o músico João Farinha a partir da obra do dramaturgo britânico William Shakespeare.

O Belém Soundcheck é uma coprodução do CCB com a Égide – Associação Portuguesa das Artes, com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) e com Instituto Italiano de Cultura de Lisboa.