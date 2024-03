O cantor Ruben Aguiar foi ilibado da acusação de tentativa de homicídio. Este sábado, dia 16 de março, na sua conta no Instagram, o artista revelou que o "vídeo do acidente foi fundamental" para a decisão do tribunal.

"O crime de tentativa de homicídio qualificado, que eu vinha sendo acusado, caiu. O vídeo do acidente foi fundamental para a excelentíssima doutora juíza verificar que não existe tentativa de homicídio", escreveu. "Foi um erro o enquadramento do crime", acrescentou o artista.

Em novembro de 2023, o Ministério Público do Montijo acusou Ruben Aguiar de homicídio qualificado tentado. Em causa estava um atropelamento e fuga do cantor após uma discussão com um homem de 56 anos num posto de combustível na A33, em Alcochete.