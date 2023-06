A artista Chinchilla, que lançou recentemente o single “Little Girl Gone”, sobe ao palco do festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, a 16 de julho, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a PEV Entertainment referiu que a escritora e produtora se junta, nesse dia, a Black Eyed Peas, The Script, Fernando Daniel e Xavier Rudd. O festival realiza-se de 14 a 16 de julho e, além de Chinchilla, já confirmou a presença dos Da Weasel, Jorge Palma, Os Quatro e Meia, J Balvin e Slow J.