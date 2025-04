Capicua escreveu uma carta aberta aos "colegas rappers e músicos, atores e humoristas, apresentadores e radialistas, desportistas e criadores de conteúdo digital, homens com influência, admirados pelo público e que se importam, empatizam e estão solidários com as mulheres". O texto foi partilhado na sua conta no Instagram e no Jornal de Notícias.

No texto, Capicua apela à "participação ativa na luta contra a misoginia declarada, promovida por homens como vocês, junto de adolescentes e jovens altamente influenciáveis". "Estes gurus da masculinidade tóxica promovem o ressentimento dos jovens, fazendo da liberdade das mulheres a suposta causa dos seus insucessos e frustrações. São homens perigosos que, aproveitando-se das inseguranças destes adolescentes, promovem discursos de ódio que vilanizam e desumanizam as mulheres, ao ponto de legitimarem atos de violência, controlo e abuso sexual", frisa.

"Vocês têm o poder de ditar o que é 'cool', de definir tendências, esgotam salas, enchem estádios, são os mais ouvidos, os mais admirados, os mais celebrados, tenho a certeza de que podem fazer mais do que têm feito. Acreditem, o vosso silêncio tem sido ensurdecedor e metade do vosso público já reparou", remata a música.

Na partilha, Capicua apela a que todos partilhem a publicação: "Bora enviar ou identificar homens com influência que possam ser aliados? Precisamos que eles façam a sua parte, para contrabalançar e combater as más influências... O silêncio é ensurdecedor".