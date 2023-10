Cara Espelho é a nova banda portuguesa e junta músicos dos Deolinda, Ornatos Violeta, Gaiteiros de Lisboa, A Naifa, Humanos, entre outros.

"O ponto de partida são as palavras e as composições de Pedro da Silva Martins (Deolinda), às quais se associam as construções de instrumentos e os arranjos de Carlos Guerreiro (Gaiteiros de Lisboa), o baixo de Nuno Prata (Ornatos Violeta), as guitarras de Luís J Martins (Deolinda) e as percussões de Sérgio Nascimento (Humanos e Deolinda) para servir a voz inconfundível de Maria Antónia Mendes (A Naifa, Señoritas)", resume o comunicado de apresentação da banda.

A nota de apresentação adianta que "esta nova banda propõe um universo de canções de sonoridade singular, com enfoque social e urbano, onde se sente a provocação e a crítica acutilante da canção de intervenção, a presença da música popular e tradicional portuguesa e a inspiração dos nossos grandes cantautores".

Os primeiros temas do álbum de estreia de Cara de Espelho estarão disponíveis durante o mês de outubro. Já os primeiros concertos estão marcados para o início de 2024.