A RTP revelou esta segunda-feira, dia 7 de novembro, a canção que vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior 2022. O canal desafiou Carolina Deslandes para escrever a canção e a cantora convidou Agir para compor o tema "Anos 70".

A canção é interessada por Nicolas Alves, o segundo classificado de "The Voice Kids". "O resultado é 'Anos 70', um tema escrito para o Nicolas Alves que com a sua incrível voz vai representar Portugal no Junior Eurovision Song Contest 2022, em dezembro na Arménia", frisa o canal em comunicado.

A família dos pais do cantor é brasileira, mas o jovem nasceu em Inglaterra, onde que viveu até aos 10 anos. Nicolas Alves está em Portugal desde agosto de 2019.

Sobre a escolha de Nicolas Alves, a RTP afirma: “A vencedora do The Voice Kids este ano, Maria Gil, completará 15 anos antes de dezembro e, segundo o regulamento do Junior Eurovision Song Contest, não pode participar no concurso internacional, uma vez que (...) os participantes terão de ter, na data do evento, a idade máxima de 14 anos. Assim, a RTP decidiu convidar o segundo classificado para representar Portugal no próximo Junior Eurovision Song Contest”

OUÇA AQUI A CANÇÃO.

Ficha técnica canção:

Anos 70

Letra & Música - Carolina Deslandes & Agir

Produção - Agir

Captação, mix & master - jon.

Bateria - André Silva

Baixo - Rodrigo Correia

Guitarras - Feodor Bivol