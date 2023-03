As artistas portuguesas Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco vão atuar juntas a 8 de julho no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no distrito de Lisboa, revelou esta semana a organização.

"É por serem a pessoa preferida uma da outra que destes concertos o que se pode esperar é uma verdadeira carta de amor cantada a duas vozes", lê-se em nota de imprensa. O festival vai decorrer de 6 a 8 de julho e o concerto de Carolina Deslandes com Bárbara Tinoco está marcado para o terceiro e último dia, no mesmo palco onde vão estar também Machine Gunn Kelly, Sam Smith e Queens of the Stone Age. Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Lizzo, Lil Nas X e The Black Keys são alguns dos nomes já anunciados para este festival.