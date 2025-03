Numa apresentação à imprensa, a presidente do conselho de administração da Fundação Casa da Música, Isabel Furtado, assinalou que o vigésimo aniversário se vai celebrar “não só com esta oferta musical excecional, mas também com uma variadíssima oferta, que incluirá todos os estilos de música”.

O mês começa logo com um concerto de The Legendary Tigerman, no dia 1, seguindo-se a atuação de Richard Galliano com o seu New York Tango Trio, no dia seguinte.

No dia 4, há o segundo concerto para piano e orquestra de Tchaikovski pela Orquestra Sinfónica do Porto, com direção de Martin André, e no dia 05 o pianista Alexander Malofeev sobe ao palco da Sala Suggia no âmbito do ciclo de Piano da Casa.

No dia 6, o Coral de Letras da Universidade do Porto, com direção de Pedro Guedes Marques, e Manel Cruz, Rui Spranger e Sara Barros Leitão como convidados, vai interpretar “Heroicas”, as históricas canções de resistência de Fernando Lopes-Graça (1906-1994), num dia dedicado ao compositor português, que vai incluir uma sessão com Rui Vieira Nery, um colóquio e uma mesa-redonda.

Entre outros destaques, encontra-se, inserido nos concertos de Páscoa, um concerto da Sinfónica e do Coro Casa da Música com o Ensemble Vocal Pro Musica, que vão interpretar a "Missa Glagolítica", de Leos Janacek, o "Te Deum", de Anton Bruckner, e um 'lied' de Max Reger.

Num mês que, entre muitos outros concertos, inclui as atuações da Orquestra Jazz de Matosinhos com Ana Lua Caiano, da artista Afrodite Patoulidou com o pianista Julius Drake, e do projeto Warhaus, um dos principais atrativos vai para uma edição especial do Clubbing, antigo programa regular da Casa da Música que abria as portas da instituição a diferentes géneros musicais.

No dia 30 de abril, o aniversário do Clubbing vai abrir com Carla Prata e Cíntia e prosseguir até às 4h00 do dia seguinte com nomes como Ece Canli, Desengaiola, Solar Corona Elektrische Maschine, Akila, Conferência Inferno, Daniel Wang e Gusta-vo, entre outros.

“É sobretudo a Casa da Música a convidar as pessoas para se divertirem, as pessoas são convidadas a vir dançar connosco”, afirmou o programador Fernando Sousa, que realçou que os 20 momentos do serão vão ocupar espaços da Casa da Música desde o café ao restaurante.

Questionado sobre um eventual retomar do Clubbing, o novo diretor artístico da Casa da Música, o francês François Bou, afirmou que é uma possibilidade, mas “pode ser de forma diferente”.

“Pode ser com uma programação mais transversal, com os outros agrupamentos. É um referente da história da Casa da Música e acho que temos de revisitá-lo”, afirmou Bou, em português.

Ao longo do mês vão acontecer as já habituais atividades para famílias.

A construção da Casa da Música, com projeto do arquiteto Rem Koolhaas, iniciou-se em 1999 e a inauguração oficial ocorreu no dia 15 de abril de 2005.