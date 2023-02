Na rede social Instagram, Ana Moura revelou os primeiros seis concertos nos quais atuará, abrindo os espetáculos de Stromae, a começar no próximo fim de semana, a 04 e 05 de março, em Bordéus, França.

Seguir-se-ão concertos em Toulouse, também em França, a 21 de abril, Londres a 04 de maio, novamente em França, em Lyon, a 26 de maio e em Bruxelas a 3 de junho.

Ana Moura está em digressão com o álbum “Casa Guilhermina”, editado em novembro passado e que resulta de um trabalho artístico concebido durante a pandemia, no qual se estreou como letrista e que contou com os produtores Pedro da Linha, Pedro Mafama, Conan Osíris e João Bessa.

“A ideia inicial foi estar livre, para poder compor sem amarras, ou seja, sem sentir que só devia recorrer a determinados elementos fadistas… A ideia foi juntar-me com os produtores que escolhi e podermos estar a compor livremente, em minha casa, na altura da pandemia, e acabou por resultar um disco que reúne tantas sonoridades musicais”, disse à Lusa Ana Moura, aquando do lançamento do disco.

Além dos concertos com Stromae, Ana Moura tem já outras datas marcadas na Europa, nomeadamente na Suíça e na Alemanha em maio.

A 18 de março, a digressão “Casa Guilhermina” passa pelo Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no dia seguinte pelo Coliseu de Lisboa.

Stromae, nome artístico do músico belga Paul Van Haver, atuou pela primeira vez em Portugal em 2022 e a sua música cruza eletrónica, pop, ritmos africanos e hip hop.

Autor de temas como "Alors on dance", "Formidable", "Papaoutai" e "Santé", Stromae tem mais de 50 concertos agendados pela Europa até ao final do ano, por conta do álbum “Multitude”, que lançou há um ano.