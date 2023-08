O MEO Kalorama, que se realiza nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro no Parque da Bela Vista, em Lisboa, “quer ser para todos”, salientou a diretora de Sustentabilidade do festival, Dora Palma, referindo que a equipa do festival, incluindo o pessoal da segurança, “participou em ‘workshops’ sobre como acolher a diferença”.

Além disso, o festival voltou a “empregar pessoas da comunidade local e pessoas com deficiência”.

A taxa de reciclagem, que no ano passado foi de cerca de 60%, é para “ser aumentada” nesta edição.

Dora Palma salientou ainda que no cartaz “há mais mulheres do que no ano passado”, mas também artistas nacionais e locais. “Queremos mais diversidade no palco, para que o público se reveja”, disse.