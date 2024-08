O Parque da Bela Vista, em Lisboa, acolhe a terceira edição do MEO Kalorama nos dias 29, 30 e 31 de agosto. O SAPO Mag foi acompanhar os últimos preparativos para o festival e falou com Diogo Marques, diretor da promotora Last Tour, e Nuno Pimenta, artista visual convidado a explorar a estrutura do palco MEO.

Veja mais sobre MEO Kalorama 2024 Tudo sobre o festival MEO Kalorama, que regressa ao Parque da Bela Vista de 29 a 31 de agosto.