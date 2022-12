A cantora canadiana Céline Dion anunciou esta quinta-feira que vai adiar a sua digressão europeia, marcada para fevereiro, devido a um "problema neurológico muito raro" que afeta as suas capacidades vocais.

Num vídeo de cinco minutos partilhado na rede social Instagram, ela explicou emocionada aos seus fãs, em francês e inglês, que sofria de "problemas de saúde de longo prazo".

"Recentemente fui diagnosticada com um problema neurológico muito raro, conhecido como 'síndrome da pessoa rígida' (stiff-person syndrome)", explicou.

Este problema implica uma rigidez progressiva ao nível muscular. Afeta principalmente os quadris e extremidades, e causa espasmos no paciente.

O problema impede "o uso das cordas vocais", explica Dion no vídeo.

"Ainda não se sabe muito sobre esta doença rara, mas agora sabemos que é a causa dos espasmos musculares de que sofro", acrescenta.

A intérprete de "My heart will go on" já havia mencionado esses espasmos na primavera passada, o que a obrigou a adiar também os seus espetáculos europeus.

Como parte da digressão europeia "Courage World Tour", Dion planeava começar seus shows na República Checa em fevereiro.

"Lamento imenso ter que dizer-vos que não estarei pronta para retomar a minha digressão pela Europa em fevereiro", explicou Dion, que afirmou estar sendo tratada por uma "excelente equipa médica".

O festival francês de Vieilles Charrues, onde Dion se apresentaria no dia 13 de julho, decidiu cancelar totalmente o espetáculo e reembolsar 55 mil ingressos já vendidos. Neste momento, continuam marcados os espetáculos agendados entre 26 de agosto e 4 de outubro de 2023 na La Défense Arena (perto de Paris).