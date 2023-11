"Fui diagnosticada com um problema neurológico muito raro, conhecido como 'síndrome da pessoa rígida' (stiff-person syndrome)", revelou Céline Dion no final de 2022.

Esta semana, a artista foi assistir a um jogo de hóquei no gelo no T-Mobile Arena, em Las Vegas. Nas redes sociais, a cantora partilhou fotografias do dia, ao lado dos seus três filhos.

Esta é a primeira vez que, em mais de três anos, a canadiana aparece em público.

"Divertimo-nos muito a visitar os Montreal Canadiens, depois do jogo com os Vegas Golden Knights", escreveu Céline Dion nas redes sociais.