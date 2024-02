Chaka Kan é a mais recente confirmação para a edição de 2024 do Cooljazz. A artista estreia-se no festival a 10 de julho, no Hipódromo Manuel Posso, em Cascais.

"I'm Every Woman”, “Ain’t Nobody” ou “Tell Me Something Good" são alguns dos clássicos que a artista vai apresentar no concerto em que celebra 50 anos de carreira.

Chaka Kan colaborou com artistas como Ray Charles, no dueto "I'll Be Good to You, no álbum “Back on the Block” (1989) de Quincy Jones, ou Prince, na produção do álbum “Come 2 My House” (1998).

Atriz, compositora, produtora, escritora, figura incontornável da música mundial, Rock and Roll Hall of Fame 2023, conta com 12 álbuns editados e 10 Grammys.

Nova edição do Concurso de Talentos Cooljazz

No ano de celebração dos 20 anos do festival, o Cooljazz e a Smooth FM juntam-se mais uma vez para apresentar o Concurso de Talentos Cooljazz by Smooth FM, para artistas nacionais de jazz. O objetivo principal é de apoio à produção do jazz nacional, dando oportunidade aos projetos portugueses de se apresentarem num dos palcos do festival.

As inscrições estão abertas de 6 fevereiro a 8 de abril, e dia 7 de maio são anunciados os projetos vencedores.

"Mais uma vez o Cooljazz e a Smooth FM juntam-se para apoiar os talentos do jazz nacional, continuando a iniciativa do Concurso de Talentos Cooljazz by Smooth FM e do palco das CASCAIS JAZZ SESSIONS by Smooth FM. Queremos continuar a dar visibilidade ao talento português no jazz na edição de celebração dos 20 anos, pois sempre fez parte dos cartazes de edições anteriores do festival", destaca Karla Campos, CEO Live Experiences.