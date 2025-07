Uma tertúlia para apresentar a reedição do álbum “Como se fora seu filho”, e a exibição do documentário “Andarilhar” e do filme concerto “Wanderer songs” constam do ciclo “José Afonso - Utopia” a realizar em Lisboa, em julho e agosto.

O anúncio foi feito hoje pela Editora Mais 5 que, em parceria o Montepio Associação Mutualista, promove o Ciclo "José Afonso - Utopia" , no Espaço Atmosfera em Lisboa.

Em 30 de julho, haverá uma tertúlia de apresentação da reedição do álbum "Como Se Fora Seu Filho", de José Afonso, enquanto a 20 de agosto será exibido o documentário "Andarilhar", assinalando os 50 anos do 25 de Abril.

Para o primeiro momento, a Editora Mais 5 convida o público para uma “conversa centrada na intemporalidade da música, na utopia do pensamento humanista e na necessidade de diálogo no momento atual, e sobre o papel da música na sociedade", segundo uma nota da editora.

O editor Nuno Saraiva conduzirá a conversa centrada nas temáticas do álbum, mas também no papel que os artistas podem assumir, ou não, na sociedade em que vivem.

Nesta sessão haverá também oportunidade de ouvir a nova edição de "Como Se Fora Seu Filho", em vinil/LP, com nova masterização de Florian Siller.

No segundo momento, a 20 de agosto, será exibido o filme “Andarilhar”, de Abel Rosa. Filmado em abril de 2024, assinalando os 50 anos da Revolução dos Cravos em residência artística no Faial, o filme “reinterpreta e reinventa” José Afonso e “documenta o processo de (re)descoberta da obra musical e socio-política de cantautor, com o diretor musical Tiago Correia-Paulo, PS Lucas, Lavoisier, Nástio Mosquito, Selma Uamusse, Nacho Vegas e outros artistas e técnicos", que revisitaram o universo do criador de "Grândola, vila morena", inspirados no concerto do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em janeiro de 1983.

O último momento é direcionado para quem não teve possibilidade de assistir ao concerto do colectivo “Wanderer Songs”, no Tivoli, em janeiro deste ano: em 27 de agosto, será mostrado o filme concerto “Wanderer Songs”, registado ao vivo no Teatro Faialense, "resultado da residência artística documentada no filme ‘Andarilhar’”, acrescenta a nota.

As três sessões decorrerão no Espaço Atmosfera, na Rua Castilho, sempre às 18:30.

Tanto a reedição de "Como se Fora Seu Filho", como esta "evocação de José Afonso no século XXI", que é o projecto "Wanderer Songs", “demonstram a vitalidade e importância das canções de José Afonso, bem como a grande importância dos autores, compositores e artistas como porta-vozes do humanismo na nossa sociedade”, conclui a apresentação do ciclo.

A obra completa de José Afonso está a ser reeditada pela Mais 5, com o lançamento de novos formatos, em edições integrais, e inclui álbuns clássicos como "Cantigas do Maio", "Venham mais cinco" e "Coro dos Tribunais", assim como o concerto "Ao Vivo no Coliseu" de 1983, com todas as falas e músicas.

A reedição completar-se-á ainda este ano com o lançamento previsto do álbum "Galinhas do Mato", o último do criador de "Maio, Maduro Maio".

A iniciativa, liderada pela editora Mais 5, conta com apoio da família e da Associação José Afonso (AJA).

O objetivo é garantir que a obra de José Afonso seja acessível a novas gerações e que possa ser apreciada em toda a sua plenitude, conclui a editora.