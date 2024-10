Os Clã vão subir ao palco do Teatro Tivoli BBVA a 18 de novembro para um concerto único e especial a propósito da celebrações dos 100 anos do teatro. Para esta celebração, o grupo, com raízes na cidade Invicta, convidou a fadista Gisela João e André Henriques, vocalista da banda Linda Martini.

"Estamos muito felizes e entusiasmados com estes primeiros encontros em palco com o canto quente, franco e intenso de Gisela João e a voz e invenção depurada e irreverente do cantautor André Henriques, também conhecido pelo seu trabalho com os extraordinários Linda Martini. Será, com toda a certeza, uma noite inesquecível", destaca a banda nas redes sociais.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda nos locais habituais.