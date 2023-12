Claudisabel morreu há um ano, a 19 de dezembro de 2022, na sequência de uma colisão rodoviária ocorrida na Autoestrada 2 (A2), junto a Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. O condutor do carro que abalroou veículo em que seguia a artista terá acusado uma taxa de álcool no sangue considerada crime, adiantou o Jornal de Notícias em janeiro.

Esta terça-feira, Fernando Correia Marques recordou a colega nas redes sociais. "Hoje doze meses e algumas horas se passaram e continuas bem presente na minha e nossa vida... Faz um ano que espero aqui sentado à espera que te façam justiça", escreveu o artista.

"Já que estás na terra do nunca dá um abreijo ao querido amigo DJ Santos, de Inglaterra, que também em 2006 partiu repentinamente para junto d’Ele. Faz um ano que não quero voltar a chorar... Adoro-te prima! Sempre juntos!", acrescentou.