De acordo com informação disponível no ‘site’ do festival, os Ayom são os primeiros a atuar, hoje à noite, estando a atuação dos Hause Plants marcada para quinta-feira e as dos Club Makumba e de Holly para sexta-feira.

O Eurosonic Noorderslag é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

No caso dos Club Makumba, a participação no Eurosonic é feita a convite da rádio pública portuguesa Antena 3, uma das parceiras do festival.

Os Club Makumba, projeto que junta Tó Trips (Dead Combo) e João Doce (Wraygunn), apresentaram-se ao vivo pela primeira vez em novembro de 2019, em Lisboa. Nesse concerto, interpretaram temas do álbum de estreia, “Club Makumba”, que tinham acabado de gravar, mas acabaram por editar apenas em janeiro do ano passado, por causa da pandemia da covid-19.

Os Ayom são uma banda baseada em Barcelona que reúne a cantora e percussionista brasileira Jabu Morales, os percussionistas Walter Martins, de Angola, e Timoteo Grignani, da Grécia, o guitarrista luso-angolano Ricardo Quinteira, o acordeonista italiano Alberto Becucci e o contrabaixista italiano Francesco Valente, que vive em Lisboa.

O álbum de estreia da banda, “Ayom”, foi gravado em Portugal, em 2019.

Holly é um DJ e produtor das Caldas da Rainha, a residir entre Portugal e os Estados Unidos, que tem sido bem-sucedido fora de Portugal com atuações um pouco por todo o mundo.

Em setembro de 2017, Holly foi um dos vencedores dos Goldie Awards, prémios criados pelo DJ e produtor canadiano A-Track e, em março de 2018, atuou no South by Southwest (SXSW), festival dedicado ao mercado da música, cinema e tecnologias digitais.

Em 2019 e 2002, integrou o cartaz do festival norte-americano Coachella.

O português foi responsável pela produção de oito temas de um dos álbuns que no ano passado esteve na competição pelo Grammy de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica, “Planet’s Mad”, de Baauer. Um dos temas desse álbum, “HOT 44”, foi escolhido para integrar a banda sonora do filme “The Batman”, estrado no ano passado.

Os Hause Plants estão entre os 15 nomeados aos prémios Music Moves Europe, da Comissão Europeia, que distinguem artistas emergentes que representam “o som europeu de hoje e de amanhã”, e cujos vencedores são anunciados na quinta-feira, no Eurosonic.

Banda “indie alternativa”, os Hause Plants formaram-se em Lisboa, mas os seus elementos (Guilherme Machado Correia, João Simões, Dani Oliveira Royo e João António Nunes da Silva) mudaram-se para Nova Iorque, para, segundo o agenciamento da banda, “fazerem música e estarem mais perto daquilo que os inspira”.

Dessa mudança, resultou o EP “Sleeping with Weird People”, editado em junho de 2022, que sucedeu a “Film For Color Photos”, editado em 2021.

A lista de nomeados deste ano aos prémios Music Moves Europe inclui, além dos Hause Plants, Amelie Siba (República Checa), CMAT (Irlanda), eee gee (Dinamarca), Goldkimono (Países Baixos), Jerry Heil (Ucrânia), July Jones (Eslovénia), Kids Return (França), Koikoi (Sérvia), Monikaze (Lituânia), Oska (Áustria), Queralt Lahoz (Espanha), Sans Soucis (Itália), schmyt (Alemanha) e The Haunted Youth (Bélgica).

Entre os 15 artistas e bandas serão selecionados cinco vencedores, recebendo cada um 10 mil euros para promoção internacional. Além disso, é ainda atribuído um prémio de cinco mil euros, cujo vencedor é escolhido pelo público através de uma votação ‘online’, no ‘site’ oficial dos prémios Music Moves Europe.

Os prémios, atribuídos desde 2004, já distinguiram artistas como Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa e Rosalía. Em 2020, a portuguesa Pongo foi uma das vencedoras.

Music Moves Europe é a estrutura da Comissão Europeia que congrega iniciativas e ações dedicadas a apoiar o setor da música.