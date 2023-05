Ao longo do concerto, o vocalista da banda britânica pronunciou algumas palavras em português, para agradecer a presença do público, acabando por surpreender com a “Balada da Despedida”, em que garantiu que “Coimbra tem mais encanto na hora da despedida”.

Veja o vídeo:

O Estádio Cidade de Coimbra volta a acolher quinta-feira, sábado e domingo, a banda liderada por Chris Martin, que juntará mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos previstos.

A passagem pela cidade conimbricense marca o início da Music of the Spheres World Tour, que segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além dos espetáculos no Reino Unido (em Manchester e Cardiff).