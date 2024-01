O mais recente episódio do podcast "Awards Chatter", do The Hollywood Reporter, contou com Billie Eilish e FINNEAS como convidados. Os irmãos responderam às perguntas do apresentador e do público que marcou presença na Chapman University, na Califórnia.

Durante a conversa, os músicos foram desafios a revelar as canções que os ajudam "nos momentos difíceis" e Billie Eilish destacou um tema de MARO. "A canção que foi basicamente a banda sonora para a minha vida enquanto eu estava a passar por algumas coisas foi uma canção chamada 'we've been loving in silence', de uma artista chamada MARO. É inacreditável. Essa canção... eu nem consigo ouvir, essa canção destrói a minha alma", confessou a artista.

Na sua conta no Instagram, a artista portuguesa partilhou um excerto da entrevista e desafiou Billie Eilish para uma colaboração.

Veja o post: