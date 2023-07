O cantor britânico Elton John despediu-se no sábado à noite dos palcos e de milhões de fãs com um concerto em Estocolmo, na Suécia, no qual agradeceu a todos por "52 anos de pura alegria a tocar música".

Em digressão também pela Suécia, os Coldplay enviaram uma mensagem especial para o músico. "Sentiremos muito a sua falta", disse cantor Chris Martin no vídeo transmitido durante o concerto do britânico.

Já durante o concerto em Gotemburgo, os Coldplay surpreenderam o público com uma versão de "Rocket Man", que contou com a participação virtual do cantor. A banda britânica tinha tocado o tema de Elton John apenas uma vez, em 2012.

Veja o vídeo: