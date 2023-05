Nas redes sociais, a Everything is New aconselha os fãs a prepararem a viagem com antecedência. "Para quem vem de fora de Coimbra, é recomendado vivamente que organize a viagem de forma a chegar à cidade no período da manhã, pois prevê-se que no período da tarde se verifique um grande fluxo no trânsito que poderá dificultar e atrasar a chegada a tempo do espetáculo", pode ler-se na nota publicada no Instagram.

"Queremos que todos aproveitem e usufruam do espetáculo desde o início Recordamos que as portas do Estádio Cidade de Coimbra abrem às 17h e o espetáculo tem início a partir das 18h45", acrescenta a promotora.

A banda liderada por Chris Martin sobe ao palco Estádio Cidade de Coimbra na quarta-feira, na quinta-feira, no sábado e no dia 21, que é um domingo, juntando uma média de 50 mil pessoas em cada um dos concertos, o que perfaz mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos previstos.

A elevada procura de ingressos que se registou em agosto de 2022 fez com que a promotora Everything is New agendasse sucessivas datas de concertos na cidade de Coimbra, onde tem início a digressão europeia dos Coldplay.

O acesso aos sites oficiais para compra de bilhetes - cujos preços variaram entre os 65 euros e os 150 euros, mais taxas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra – chegou a estar congestionado, contando com mais de 400 mil pessoas em espera na plataforma Ticketline.

Na altura, a presidente executiva da plataforma Ticketline, Ana Ribeiro, admitiu que a procura por bilhetes para os concertos de Coldplay, que esgotaram em poucas horas, atingiu um nível histórico, sem precedentes no país.

“É inédito em Portugal, nunca houve tanta procura para um evento em Portugal”, destacou.

Os quatro concertos dos Coldplay vão ainda obrigar ao corte de trânsito em parte da zona circundante no Estádio Cidade de Coimbra, estando também previsto circuitos especiais dos Transportes Urbanos.

Entre 16 e 22 de maio (com uma interrupção entre as 2h00 e as 23h00 de dia 19), haverá corte integral de circulação pedonal e rodoviária nas zonas mais próximas do Estádio Cidade de Coimbra e também condicionamento de trânsito em várias vias numa zona mais vasta, onde só será permitida a circulação de transportes públicos, residentes, acesso a propriedade privada e ao centro comercial Alma e a empresas prestadoras de serviços e velocípedes, nos dias dos concertos, entre as 14h00 e as 20h00.

Haverá também interdições de venda ambulante num perímetro à volta do estádio e os estabelecimentos de restauração poderão efetuar venda ao postigo “diretamente para a rua ou através da instalação de balcões à porta dos estabelecimentos nos dias dos concertos”.

Para facilitar a circulação das pessoas que pretendem assistir aos espetáculos, a Câmara de Coimbra reforçou a oferta de linhas que cobrem a envolvente do estádio e vai disponibilizar quatro circuitos especiais de transporte coletivo, tendo ainda criado uma pulseira diária, no valor de quatro euros, que permite circular em todos os autocarros.