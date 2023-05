Depois de terem dedicado o primeiro concerto no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, a Tina Turner, os Coldplay voltaram a homenagear a cantora. Na noite desta quinta-feira, dia 25 de maio, a banda britânica fez uma versão do tema "What’s love got to do with it".

As mais de 50 mil pessoas que encheram o estádio juntaram-se a Chris Martin e cantaram a uma só voz o tema escrito por Graham Lyle e Terry Britten em 1984.

Veja o vídeo:

A cantora Tina Turner, um dos maiores nomes do rock n' roll, morreu esta quarta-feira aos 83 anos.

"Tina Turner, a rainha do Rock n' Roll, morreu hoje pacificamente aos 83 anos na sua casa em Küsnacht perto de Zurique, na Suíça, depois de uma doença prolongada", confirmou o representante da cantora num comunicado enviado aos meios de comunicação social.

"O mundo perde uma lenda da música e um exemplo", remata o comunicado.

Também na sua página oficial de Instagram foi partilhada a notícia: "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com a sua música e a sua paixão sem barreiras pela vida, ela encantou milhões de fãs em todo o mundo e inspirou as estrelas do amanhã".

"Hoje dizemos adeus a uma querida amiga que nos deixa todo o seu melhor trabalho: a sua música. A nossa sentida compaixão vai para a sua família. Tina, vamos sentir muito a tua falta", termina a partilha nas redes sociais.

Tina Turner tinha passado por uma série de problemas de saúde nos últimos anos, entre os quais cancro, um AVC e problemas renais.