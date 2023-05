No quarto e último concerto no Estádio Cidade de Coimbra, os Coldplay prepararam surpresas para os fãs portugueses. Durante a noite deste domingo, dia 21 de maio, a banda britânica chamou a palco Griff para o tema "Let Somebody Go", mas foram os convidados nacionais que se destacaram.

Bárbara Bandeira e Ivandro juntaram-se à banda de Chris Martin para uma versão de "Como Tu", single editado em 2022.

Já na reta final do concerto, Carminho e Bárbara Bandeira subiram a palco para interpretar "Balada da Despedida".