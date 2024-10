A MTV anunciou esta terça-feira, dia 8 de outubro, os nomeados para a edição de 2024 dos Europe Music Awards. Este ano, Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco, Ivandro, Slow J e Dillaz estão na corrida ao galardão de Best Portuguese Act.

Bárbara Bandeira é a artista com mais "experiência" nos EMAs: a cantora conta já com uma vitória na categoria Best Portuguese Act (2022) e duas nomeações (2020 e 2023), à qual soma agora mais uma. Em 2023, destacou-se como opening act dos Coldplay em Coimbra e lançou seu álbum de estreia, "Finda".

Bárbara Tinoco, um dos maiores fenómenos da música portuguesa, é uma artista de apenas 26 anos que, em cinco anos de carreira, esgotou o MEO Arena, tornando-se a primeira mulher a alcançar esse feito na maior sala de concertos do país.

Dillaz é uma das principais vozes do hip hop português, com uma carreira que começou bem cedo, quando se apaixonou pelo género num concerto de Gabriel O Pensador. Em 2024, o artista editou "O Próprio", que se tornou noálbum nacional mais ouvido no dia do seu lançamento no Spotify.

Ivandro, que já foi nomeado para esta categoria em 2022, é uma das vozes mais queridas da música portuguesa. Natural de Angola, começou a sua carreira em 2013, ganhando visibilidade após participar no "Ídolos" em 2015. O seu álbum de estreia, "Trovador", lançado em fevereiro de 2024, conta já soma mais de 100 milhões de audições, atingindo a marca de Disco de Platina.

Slow J, nascido João Coelho em Setúbal, é uma voz inovadora na música portuguesa, cujas criações refletem as suas raízes multiculturais, já que é filho de mãe portuguesa e pai angolano. Em 2023, Slow J alcançou novos patamares com "Afro Fado", um álbum que explora a identidade portuguesa, tornando-se o álbum português mais ouvido nas primeiras 24 horas e ocupando a oitava posição no Spotify Global Debut Top.

A partir de hoje, os fãs podem votar no seus favoritos em todas as categorias, incluindo Best Song, Best Artist, Best Collaboration, em www.mtvema.com até às 23:00 do dia 5 de novembro.

Os fãs de 23 países de todo o mundo (incluindo Portugal), já podem também eleger o Best Local Act. O vencedor da categoria Best Video será escolhido pela MTV. A votação na categoria Biggest Fans decorrerá através das redes sociais @MTVEMA numa data posterior.