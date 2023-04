Este concerto conta ainda com as participações de Adolfo Luxúria Canibal, João Neves e Sérgio Godinho.

Em "Mão na Música" os dois compositores propõem uma “instrumentação incomum, piano preparado e guitarra elétrica”, pretendendo “cruzar universos musicais muito diferentes: o da música contemporânea com o da música popular”, segundo nota da Temporada Música na Universidade enviada à agência Lusa.

Com base no poema homónimo de Sérgio Godinho, este concerto reúne música de Bach a José Afonso, de Messiaen a Fausto e de Lopes-Graça à do próprio Sérgio Godinho, para ouvir "sem preconceitos sonoros”.